Как правильно защититься от солнца

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Старшая медсестра отделения гемодиализа дневного стационара Городской клинической больницы № 15 им. О. М. Филатова, обладатель статуса «Московская медсестра» Марина Яковенко дала советы, как правильно защитить свою кожу от палящего солнца без вреда здоровью.

— Работать на приусадебном участке следует при температуре воздуха не выше 25 градусов. Самое подходящее время для огородных работ — утро и вечер, — рассказала специалист.

Так, от ярких солнечных лучей эффективно защитят легкая хлопчатобумажная одежда и головной убор. Но не следует пренебрегать и защитными кремами — их выбор сейчас достаточно велик.

По мнению эксперта, главный критерий предпочтения — индивидуальные особенности вашей кожи. Также следует учитывать уровень SPF. Чем он выше — тем эффективнее защита.

До этого врач-дерматовенеролог высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Юлия Андреанова в беседе с «ВМ» рассказала об опасности весеннего солнца. Врач отметила, что солнце — источник витамина D и хорошего настроения, но его лучи при длительном и неконтролируемом воздействии могут нанести вред нашей коже.