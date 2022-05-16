В Центробанке РФ предложили ввести процедуру возврата переведенных аферистам денег

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Российский Центробанк (ЦБ) хочет обязать банк-плательщик на двое суток приостанавливать зачисление средств на счет, данные о котором содержатся в базе ЦБ РФ о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

Представитель Центробанка напомнил, что в соответствующей базе аккумулируется информация в том числе о дропперских счетах, которые мошенники могут использовать для вывода и снятия похищенных денег.

Уваров в интервью «Известиям» заметил, что в настоящее время большое распространение получила схема махинации, под влиянием которой граждане добровольно переводят средства на подставные счета.

— Человек осознает, что стал жертвой спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора, — подчеркнул он.

Поэтому ЦБ выступил с инициативой, по которой банки будут обязаны на два дня приостанавливать зачисление средств на счет, информация о котором имеется в соответствующей базе.

Другими словами, регулятор предлагает внедрить так называемый период охлаждения, когда у гражданина будет достаточно времени, чтобы обдумать и оценить совершаемые им манипуляции со своими финансами.

В этом же интервью Уваров рассказал, что в последнее время злоумышленники принялись использовать тему антироссийских санкций против банков для обмана жителей РФ.