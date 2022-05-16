Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Центробанке РФ предложили ввести процедуру возврата переведенных аферистам денег

Егор Провоторов
Финансы
В Центробанке РФ предложили ввести процедуру возврата переведенных аферистам денег
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Российский Центробанк (ЦБ) хочет обязать банк-плательщик на двое суток приостанавливать зачисление средств на счет, данные о котором содержатся в базе ЦБ РФ о случаях и попытках перевода денег без согласия клиента. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил глава департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

Представитель Центробанка напомнил, что в соответствующей базе аккумулируется информация в том числе о дропперских счетах, которые мошенники могут использовать для вывода и снятия похищенных денег.

Уваров в интервью «Известиям» заметил, что в настоящее время большое распространение получила схема махинации, под влиянием которой граждане добровольно переводят средства на подставные счета.

— Человек осознает, что стал жертвой спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора, — подчеркнул он.

Поэтому ЦБ выступил с инициативой, по которой банки будут обязаны на два дня приостанавливать зачисление средств на счет, информация о котором имеется в соответствующей базе.

Другими словами, регулятор предлагает внедрить так называемый период охлаждения, когда у гражданина будет достаточно времени, чтобы обдумать и оценить совершаемые им манипуляции со своими финансами.

В этом же интервью Уваров рассказал, что в последнее время злоумышленники принялись использовать тему антироссийских санкций против банков для обмана жителей РФ.

ЦБ РФ Деньги Мошенничество
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте