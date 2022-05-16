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Немецкий генерал заявил о военном превосходстве России над Украиной

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Немецкий генерал заявил о военном превосходстве России над Украиной
Фото: Минобороны РФ

Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что киевской власти не стоит недооценивать мощности российской армии. Об этом в понедельник, 16 мая, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

— Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе, — заявил генерал.

Он добавил, что Украине не удастся вернуть Донбасс с помощью ВСУ.

Вад подытожил, что Вооруженные силы Российской Федерации задают направление развитию событий на востоке страны, передает РИА Новости.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда не признает статус Крыма и не согласится признавать автономию ДНР и ЛНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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