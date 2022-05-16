Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Назван самый дождливый день на текущей неделе в Москве

Полина Долганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Назван самый дождливый день на текущей неделе в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Облачность, кратковременные дожди и температура от 11 до 16 градусов тепла ожидаются в столице с понедельника, 16 мая, по четверг, 19 мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд.

По его словам, такие погодные условия соответствуют апрельским нормам.

— Наступающая неделя не порадует теплом. Москва окажется до четверга включительно на западной периферии циклона, воздушные массы будут с севера и северо-запада, — добавил синоптик.

Специалист отметил, что действительно дождливым днем можно будет назвать вторник, 16 мая, передает ТАСС.

До этого Вильфанд рассказал, что теплая погода с температурой воздуха около 20 градусов придет в столицу в середине третьей декады мая. Синоптик отметил, что в субботу начнется постепенное потепление. 21 мая температурный фон составит около 15–20 градусов тепла.

В свою очередь главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, когда в Москву придет лето. Он отметил, что тепло в город придет в конце мая — в последних числах месяца среднесуточная температура будет составлять 15 градусов.

Прогнозы Роман Вильфанд Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте