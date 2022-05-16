Назван самый дождливый день на текущей неделе в Москве

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Облачность, кратковременные дожди и температура от 11 до 16 градусов тепла ожидаются в столице с понедельника, 16 мая, по четверг, 19 мая. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд.

По его словам, такие погодные условия соответствуют апрельским нормам.

— Наступающая неделя не порадует теплом. Москва окажется до четверга включительно на западной периферии циклона, воздушные массы будут с севера и северо-запада, — добавил синоптик.

Специалист отметил, что действительно дождливым днем можно будет назвать вторник, 16 мая, передает ТАСС.

До этого Вильфанд рассказал, что теплая погода с температурой воздуха около 20 градусов придет в столицу в середине третьей декады мая. Синоптик отметил, что в субботу начнется постепенное потепление. 21 мая температурный фон составит около 15–20 градусов тепла.

В свою очередь главный специалист прогностического центра «Метео» Михаил Локощенко в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, когда в Москву придет лето. Он отметил, что тепло в город придет в конце мая — в последних числах месяца среднесуточная температура будет составлять 15 градусов.