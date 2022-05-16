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Транзит газа через Украину снизился более чем на 25 процентов

Полина Долганова
В мире
Транзит газа через Украину снизился более чем на 25 процентов
Фото: shutterstock

Заявка на прокачку газа из России через Украину в понедельник, 16 мая, снизилась более чем на 25 процентов по сравнению с предыдущим днем — до 46,8 миллиона кубических метров. Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

Уточняется, что 15 мая заявка на прокачку газа через ГИС «Суджа» составляла 64,7 миллиона кубометров. Заявка через ГИС «Сохрановка», в свою очередь, составляет 0.

При этом транзитный договор между российской компанией «Газпром» и Украиной предполагает, что гарантированный ежедневный объем прокачки с прошлого года должен составлять 109,6 миллиона кубов, передает РИА Новости.

Оператор газотранспортной системы Украины с 11 мая прекратил транзит газа в ЕС через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области.

5 мая стало известно, что российская компания «Газпром» задействует сухопутные мощности газопровода «Северный поток — 2» для газоснабжения Северо-Запада России. Уточняется, что в том случае, если ФРГ все же разрешит запустить проект, работать будет только одна нитка. Вторая начнет эксплуатироваться не ранее 2028 года.

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