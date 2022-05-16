Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Минпросвещения РФ рекомендовало проводить последние звонки в школах очно

Полина Долганова
Общество
Минпросвещения РФ рекомендовало проводить последние звонки в школах очно
Фото: Вечерняя Москва

Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало проводить последние звонки в школах очно. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

— Мы рекомендуем проводить звонки в зависимости от того, как построено расписание школы. Обычно это в конце мая, где-то это 25 мая проходит, где-то — раньше, — отметил министр.

Он уточнил, что выпускные вечера школам рекомендуется проводить 25 июня, так как это соответствует традициям российской образовательной системы, передает ТАСС.

До этого Кравцов сообщил, что все российские школы с 1 января 2023 года будут подключены к государственной информационной системе (ФГИС) «Моя школа», благодаря которой обучающиеся и учителя смогут пользоваться аналогами программ компании Microsoft.

19 апреля Сергей Кравцов заявил, что учебные недели во всех российских школах будут начинаться с исполнения гимна страны и поднятия флага с 1 сентября следующего учебного года. Идею поддержал президент России Владимир Путин. При этом он уточнил, что реализация этой задумки должна проходить достойно.

Образование последний звонок Школы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто петелька на совести

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Готовимся к началу сезона фестивалей

Александр Фролов
Александр Фролов

Газопровод стал рычагом давления

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«В лукавую душу не войдет премудрость…»

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Параллельное пространство

Александр Лосото
Александр Лосото

Когда своя ноша тянет

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Смотреть, нельзя отворачиваться

Все мнения
О проекте