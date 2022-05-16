Минпросвещения РФ рекомендовало проводить последние звонки в школах очно

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Министерство просвещения Российской Федерации рекомендовало проводить последние звонки в школах очно. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

— Мы рекомендуем проводить звонки в зависимости от того, как построено расписание школы. Обычно это в конце мая, где-то это 25 мая проходит, где-то — раньше, — отметил министр.

Он уточнил, что выпускные вечера школам рекомендуется проводить 25 июня, так как это соответствует традициям российской образовательной системы, передает ТАСС.

До этого Кравцов сообщил, что все российские школы с 1 января 2023 года будут подключены к государственной информационной системе (ФГИС) «Моя школа», благодаря которой обучающиеся и учителя смогут пользоваться аналогами программ компании Microsoft.

19 апреля Сергей Кравцов заявил, что учебные недели во всех российских школах будут начинаться с исполнения гимна страны и поднятия флага с 1 сентября следующего учебного года. Идею поддержал президент России Владимир Путин. При этом он уточнил, что реализация этой задумки должна проходить достойно.