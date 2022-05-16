Стало известно, на какие продукты выросли цены в магазинах Санкт-Петербурга

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Цены на продукты и товары первой необходимости в магазинах Петербурга выросли с начала 2022 года. На разные категории товаров рост цен составил от 10 до 60 процентов. В списке подорожавших товаров: мясо, овощи и крупы, а также предметы личной гигиены. Заместитель руководителя управления Федеральной службы государственной статистики по Петербургу и Ленобласти Светлана Черных рассказала, на какие категории товаров цены выросли больше всего.

Рекордный рост стоимости специалисты Петростата зарегистрировали на свежую капусту, которая с января 2022 подорожала на 78 процентов, а за последний год и вовсе в четыре раза. Также выросли цены на лук, свеклу и морковь.

На 43 процента подорожал сахар, на 16 процентов — овсяная и перловая крупы, на 14 процентов — рис и картофель, передает издание «Невские новости».

Кроме того, специалисты отмечают подорожание предметов личной гигиены. Жидкие моющие средства с января 2022 года выросли в цене на 17 процентов, а с прошлого марта — почти на 30 процентов.

При этом, как отмечают эксперты, снизилась стоимость куриного мяса.

Цены на большинство товаров в ближайшие месяцы будут колебаться в пределах пяти–десяти процентов. Такой сценарий возможен, если ситуация в мире останется стабильной. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.