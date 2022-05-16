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Москвичам рассказали, в каких парках столицы скоро зацветут яблони и сирень

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, в каких парках столицы скоро зацветут яблони и сирень
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

Полюбоваться весенней природой и сделать красивые фотографии жители Москвы могут в городских парках. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

Одними из первых в Москве традиционно зацветают яблони. Застать этот короткий период, во время которого распускаются бутоны, можно в музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно».

В парке «Северное Тушино» и музее-усадьбе «Кусково» для посетителей откроются яблоневые сады.

Ближе к концу мая в Москве начнется сиреневый сезон. В Сиреневом саду на Щелковском шоссе собрана самая богатая коллекция кустарников. А в Парке Горького и «Сокольниках» для посетителей будут открыты сиреневые сады.

Помимо этого, столичные парки могут порадовать смешанными садами. В них москвичи встретят множество цветущих растений — от роз до рододендронов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого москвичам рассказали, где можно увидеть редкие сорта тюльпанов и сирени. После 9 мая в парках столицы распустилось много видов растений.

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