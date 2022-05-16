Надежда Бабкина рассказала о судьбе проекта «Модный приговор»

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Певица Надежда Бабкина, которая является бессменной ведущей «Модного приговора» на Первом канале, рассказала поклонникам шоу, вернется ли проект в телеэфир.

— Зрители часто интересуются, куда исчез «Модный приговор» и вернется ли он на ТВ. Никуда «Модный приговор» не исчез. Обязательно вернется! Считайте, что проект временно находится в творческом отпуске, — заявила народная артистка.

По ее словам, такая передача, как «Модный приговор», не может исчезнуть, так как проект имеет социальную направленность. Героини шоу преображаются при помощи стилистов, поэтому попасть на передачу мечтают тысячи женщин, добавила Бабкина.

Ведущая отметила, что участницы проекта преображаются не только внешне, но и внутренне. У них появляются решительность, целеустремленность и уверенность в себе.

— Их преображение — это пример для всех зрительниц, которые, сидя перед экраном телевизора, думают: «А я тоже так могу!» — приводит слова Бабкиной StarHit.

В минувшем апреле народная артистка РСФСР поделилась мнением, что в России необходимо вернуть цензуру. В интервью одному из YouTube-каналов она отметила, что подобная мера позволит защитить общество от разложения. Она убеждена, что компетентные органы должны оценивать, какая деятельность на сцене пропагандирует воспитание молодежи, а какая — растление общества, уничтожение семейных ценностей и уважения к старшим и к истории собственной страны.