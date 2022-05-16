Рябков: Россия попала в «корень», показав данные по биолабораториям

Фото: МИД РФ

Россия попала в «корень проблемы», когда озвучила данные о биологических лабораториях на территории Украины. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, об этом свидетельствует реакция Запада на данную тему.

— Нельзя недооценивать степень раздражения в соответствующих комментариях, — добавил замглавы МИД.

Он уточнил, что Россия продолжит и дальше обнародовать факты нарушений конвенции о запрещении биооружия, передает РИА Новости.

11 мая Минобороны Российской Федерации получило новые данные об американских опытах в биологических лабораториях на Украине. Основной категорией подопытных была группа мужчин в возрасте от 40 до 60 лет с высокой стадией физического истощения. Эксперты, проводившие биологические исследования, приезжали через третьи страны, чтобы скрыть свою принадлежность к Соединенным Штатам.

10 марта начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил России Игорь Кириллов заявил, что биолаборатории на Украине изучали возможности распространения опасных инфекций через птиц и насекомых. Проект UP-4, по данным Кириллова, реализовывали в лабораториях Харькова, Одессы и Киева.