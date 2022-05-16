Саруханов признался, что мечтает о новых отношениях и сыне

Фото: Альфия Камилова / Вечерняя Москва

Певец Игорь Саруханов не оставил надежды в свои 66 лет вновь обрести любовь и еще раз стать отцом. Музыкант рассчитывает на встречу с красивой женщиной, которая сама бы проявила инициативу.

— Я просто стою и молчу, а она сама подходит и уводит меня. И все. Господь даст — будет сын, — признался он в интервью программе «Светская хроника» на Пятом канале.

Исполнитель отметил, что в состоянии любви у него рождаются «совершенно другие» стихи и музыка.

При этом Саруханов не собирается официально жениться, так как его опыт подтверждает, что отношения без штампа в паспорте лучше, чем в браке, когда у пары появляются постоянные претензии друг к другу.

Музыкант был женат шесть раз. О разводе со своей последней супругой он сообщил в январе этого года. По словам Саруханова, они разошлись по-дружески и интеллигентно. Бывшая жена исполнителя проживает в Сочи и уже нашла себе нового мужа. Дети остались жить с матерью, однако, по словам певца, регулярно видятся с ним.

До этого музыкант был женат на цирковой акробатке Ольге Татаренко, археологе Нине, певице Анжеле, дизайнере Лене Ленской и актрисе Екатерине Голубевой.