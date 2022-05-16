Советник президента Турции предложил Евросоюзу альтернативу российскому газу

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Газ из Восточного Средиземноморья может заменить Европе российское голубое топливо. Об этом в понедельник, 16 мая, заявил главный советник президента Турции по международной политике Ибрагим Калын.

По его словам, Анкара готова способствовать реализации этого процесса.

— Одной из основных альтернатив является восточно-средиземноморский газ. Турция пытается помочь в этом плане, готова быть частью процесса, — заявил Калын.

Он добавил, что новые энергетические открытия должны создавать новые возможности, а не препятствовать им, передает РИА Новости.

Заявка на прокачку газа из России через Украину в понедельник, 16 мая, снизилась более чем на 25 процентов по сравнению с предыдущим днем — до 46,8 миллиона кубических метров. Об этом свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ). Уточняется, что 15 мая заявка на прокачку газа через ГИС «Суджа» составляла 64,7 миллиона кубометров. Заявка через ГИС «Сохрановка» в свою очередь составляет 0.

Оператор газотранспортной системы Украины с 11 мая прекратил транзит газа в ЕС через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области.