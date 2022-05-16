Фото: Александр Авилов / АГН Москва

На фасадах нового корпуса Третьяковской галереи установили архитектурную подсветку. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства», которая контролирует реализацию объекта.

— Завершено устройство части фасадов нового корпуса Третьяковской галереи в Москве. Архитектурная подсветка установлена на фасадах нового корпуса Третьяковской галереи со стороны Кадашевской набережной и Лаврушинского переулка, — отмечается в сообщении.

Кроме того, планируется устройство фасада из светопрозрачных конструкций витражей со стороны Толмачевского переулка.

Фасад нового корпуса музея уже украшен репродукциями картин Виктора Васнецова, Ивана Шишкина, Алексея Саврасова, Ивана Крамского, Михаила Врубеля и других русских художников. В здании расположатся экспозиционные и выставочные пространства, реставрационные мастерские живописи, графики, скульптуры, а также научный фотоархив.

В пресс-службе добавили, что посетить новое здание смогут все желающие после завершения строительства в 2024 году, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого в Басманном районе согласовали работы по приспособлению под современное использование комплекса зданий «Гараж для грузовых машин». Отмечается, что реставрация коснется сразу двух исторических зданий — гаража для грузовых машин и административного корпуса. Помимо строительства новых площадок, планируется демонтировать ряд построек.