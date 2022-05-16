Элизабет Борн назначена новым премьером Франции после отставки Жана Кастекса

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Президент Франции Эммануэль Макрон принял отставку премьера страны Жана Кастекса. Об этом сообщили в пресс-службе Елисейского дворца в понедельник, 16 мая.

— Жан Кастекс передал сегодня прошение об отставке правительства президенту республики, которое тот принял, — заявили в пресс-службе.

Утоняется, что до назначения нового правительства все министры продолжать выполнять свои обязанности. Также стало известно, что новым главой кабинета станет Элизабет Борн.

Ранее Кастекс уже заявлял о своем нежелании занимать место в новом правительстве. Однако президент убедил его сохранить свой пост до окончания перестановок в руководстве республике, передает РИА Новости.

25 апреля в пресс-службе Кремля сообщили, что Путин поздравил Макрона с победой на состоявшихся выборах главы государства. Он пожелал ему успехов в государственной деятельности, а также крепкого здоровья и благополучия.

До этого стало известно, что Макрон набрал 56,54 процента голосов после обработки 90 процентов бюллетеней во втором туре выборов главы Франции.