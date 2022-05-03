Путин напомнил Макрону о важности работы транспортной инфраструктуры

Фото: Пресс-служба Совфеда

Президент России Владимир Путин в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля во вторник, 3 мая.

— Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры, — говорится в сообщении.

При этом российский лидер напомнил о важности логистики, так как Макрон в разговоре высказал обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности.

Путин также проинформировал визави о ходе специальной операции на Украине, в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации мирных жителей с территории завода «Азовсталь», отмечается на сайте Кремля.

До этого сообщалось, что перед телефонным разговором с Путиным Макрон тайно принял в Елисейском дворце бывшего президента республики Николя Саркози. Беседа прошла всего через неделю после переизбрания Макрона на пост главы государства и за несколько дней до выдвижения кандидатур на парламентские выборы. Оба политика не раскрыли деталей встречи, а также того, что они на ней обсуждали.