Володин сообщил о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря

Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутаты на Совете Госдумы приняли решение о выходе России из Парламентской конференции Балтийского моря. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в понедельник, 16 мая.

— Постоянными членами ПКБМ являются парламенты Германии, Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии. С парламентариями большинства из этих стран сегодня нет диалога ни в формате этой организации, ни по межпарламентским каналам, — заявил он.

Володин подчеркнул, что ответственность за подобный исход ложится на плечи тех, кто подрывает базовые принципы конференции и использует ее для нападок на РФ. Как отметил спикер, реальное сотрудничество стран — участниц конференции уже прекратилось, говорится на сайте Госдумы.

До этого министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что в случае присоединения Швеции и Финляндии к НАТО Балтийское море станет территорией Североатлантического альянса. Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис согласился со своим латвийским коллегой и добавил, что вступление в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии «придало бы надежности» и с политической точки зрения, и с позиции безопасности.

Так, министры пришли к выводу, что Прибалтика и НАТО получат выгоду от двух новых союзников.