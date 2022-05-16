Создатель АЗЛК-2141 рассказал, каким он видит новый «Москвич»

Фото: ТАСС / Игорь Зотин

Бывший главный дизайнер автомобильного завода имени Ленинского Комсомола Игорь Зайцев, работавший там с 1974 по 1987 год, рассказал, что хотел бы принять участие в создании нового «Москвича». Он также поделился своими мыслями об облике нового автомобиля.

— Мне было бы приятно поучаствовать на уровне консультанта, — признался 83-летний Зайцев.

На его взгляд, новый автомобиль должен быть визуально прочным, аэродинамичным, чтобы во внешности проявлялись аспекты пассивной безопасности. Зайцев добавил, что более активную роль в создании нового «Москвича» ему не позволяет сыграть возраст, передает «Газета.ру».

Директором Московского автомобильного завода «Москвич» стал Дмитрий Пронин, до этого он занимал должность заместителя главы столичного департамента транспорта.

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак заявил что Минпромторг ожидает в 2022 году начала производства автомобилей под брендом «Москвич» на бывшем заводе «Renault Россия». Пак также рассказал, что автомобиль Renault Duster в России может производиться «АвтоВАЗом» под брендом Lada.