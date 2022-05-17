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Более тысячи крыш многоквартирных домов отремонтируют в Москве в 2022 году

Георгий Соланович
Город
Более тысячи крыш многоквартирных домов отремонтируют в Москве в 2022 году
Фото: АГН Москва

В рамках региональной программы капремонта в Москве специалисты в 2022 году приведут в порядок 1179 крыш многоквартирных домов. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков во вторник, 17 мая.

— Работы ведутся в рамках региональной программы капитального ремонта, в этом году приведем в порядок 1179 кровель общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Из них 79 процентов — плоские наплавляемые крыши, остальные — металлические скатные. Больше всего объектов отремонтируем в Южном и Северо-Восточном административных округах, — уточнил заммэра.

Так, специалисты заменят кровли, отремонтируют стыки плит и приведут в порядок ограждения. Старое покрытие металлических крыш поменяют на оцинкованный металл, а чердачные перекрытия утеплят. Особое внимание уделят ремонту крыш домов перечня объектов культурного наследия столицы.

Бирюков подчеркнул, что капремонт крыш — сезонный вид работ, который проводят только при плюсовой температуре, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заммэра заявил, что специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территорий в Басманном районе столицы.

Петр Бирюков капремонт Москва
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