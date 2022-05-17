Досуговый центр обустроят в будущем парке «Яуза»

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, парк Яуза Карта всех событий

Досуговый центр создадут в будущем парке «Яуза» на участке вдоль Северодвинской улицы. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы во вторник, 17 мая.

В павильоне площадью около 500 квадратных метров обустроят шахматный и книжный клубы, хореографические классы и открытую террасу. На втором сделают кабинеты для администрации и еще один хореографический класс. Рядом с центром оборудуют лабиринт с кустарниками и площадки с тренажерами для горожан старшего возраста — участников проекта «Московское долголетие».

Специалисты уже подготовили фундамент здания, а на данный момент формируют каркас из металлоконструкций. Примечательно, что при строительстве павильона будут использованы природные материалы и применено витражное остекление, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства в рамках благоустройства территории нового участка будущего парка «Яуза» организуют трассу для катания на BMX и горных велосипедах в пойме реки Яузы. В дерт-парке на правом берегу реки можно будет заниматься слоупстайлом и выполнять акробатические прыжки.