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Боррель: Министры обороны ЕС поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Полина Долганова
В мире
Боррель: Министры обороны ЕС поддержат вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: flickr/european_parliament

Главы министерств обороны Европейского союза поддержат решение о вступлении Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс, так как это сделает НАТО сильнее и укрепит единство в Европе. Об этом во вторник, 17 мая, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

— Мы полностью поддержим вступление Швеции и Финляндии в НАТО, поскольку это укрепит наше единство и усилит Североатлантический альянс, — отметил дипломат.

Он добавил, что альянс должен преодолеть нежелание Турции поддерживать вступление стран в НАТО, передает ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 16 мая заявил, что Анкара не будет соглашаться на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Эрдоган пояснил, что такая категоричная позиция Анкары связана с тем, что Швеция и Финляндия отказались удовлетворить запрос республики на экстрадицию подозреваемых в причастности к террористическим организациям.

В минувшее воскресенье, 15 мая, власти Финляндии приняли официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс. Отмечается, что заявка будет подана скандинавской страной после того, как пройдут консультации кабинета министров с парламентом. Эти встречи запланированы на понедельник, 16 мая. Голосование о вступлении в блок должно состояться на следующий день, 17 мая.

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