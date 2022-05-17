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Андрей Бочкарев: Транспортная развязка МКАД и Осташковского шоссе завершена почти на три четверти

Александр Афонин
Город
Андрей Бочкарев: Транспортная развязка МКАД и Осташковского шоссе завершена почти на три четверти
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, МКАД, 90-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершена на 73 процента. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев во вторник, 17 мая.

— В настоящее время ведутся работы по строительству опор и пролетных строений путепроводов, съездов, устройству дождевой канализации, прокладке слаботочных систем, — сказал он.

Заммэра добавил, что в планах специалистов входит строительство 8,7 километра дороги. В ее состав войдут четыре транспортных сооружения общей протяженностью 1,6 километра, а также два боковых проезда.

Он отметил, что за счет реконструкции улучшится транспортная доступность близлежащих районов и городского округа Мытищи. Помимо этого, работы помогут увеличить пропускную способность МКАД, Осташковского шоссе и улицы Осташковской.

До этого Бочкарев рассказал о ходе строительства развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. По его словам, специалисты завершили около 30 процентов работ.

МКАД Реконструкция Дороги
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