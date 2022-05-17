Более 240 семей в Царицыне получат новые квартиры по реновации в мае

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Каспийской улице (дом 28/4) Карта всех событий

В столичном районе Царицыно до конца мая более 240 семей получат новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин во вторник, 17 мая.

— Более 160 семей, живущих в домах по адресам Ереванская улица, дом 2, корпус 2, и дом 6, корпус 2, приступят к переезду уже 23 мая. Еще 80 семей из пятиэтажки на Кавказском бульваре (дом 40, корпус 2) начнут переселение по программе реновации 30 мая, — уточнил Левкин.

По его словам, на данный момент в Царицыне идет заселение шести новостроек — туда переезжают жители шестнадцати домов. Всего в рамках программы реновации в районе расселению подлежит более 140 домов или свыше 36 тысяч человек. Для переезда горожан уже подготовили 15 стартовых площадок, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что в Нагорном районе столицы ввели в эксплуатацию дом по программе реновации. В трехсекционном здании сделали подземную автостоянку, а фасады облицевали панелями из керамогранита в спокойных светлых тонах.