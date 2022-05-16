Дом по реновации в районе Нагорный ввели в эксплуатацию

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 100 Карта всех событий

В Нагорном районе столицы в эксплуатацию ввели дом по программе реновации. Об этом в понедельник, 16 мая, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В трехсекционном доме сделали подземную автостоянку. Фасады облицевали панелями из керамогранита в спокойных светлых тонах. На них установят короба для кондиционеров, — отметил он.

В новостройке разместились 483 квартиры: 115 однокомнатных, 299 двухкомнатных, 69 трехкомнатных. Три из них оборудованы для маломобильных жильцов — ширина коридоров увеличена и установлена специальная техника.

Здание расположено по адресу Варшавское шоссе, владение 100, передает официальный сайт мэра Москвы.

12 мая председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал о завершении строительства второго дома по программе реновации в Нагорном районе. По его словам, на первом, нежилом этаже расположатся объекты инфраструктуры и технические помещения. Территорию возле дома благоустроили и озеленили. Во дворе появились детская и спортивная площадки и зоны отдыха.

Кроме того, в зоне новостроек Нагорного района был сдан в эксплуатацию торговый центр с кафе на крыше. Отмечается, что здесь будут расположены кафе, скамейки для отдыха и цветники.