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Мужчина изнасиловал девушку, с которой познакомился в интернете

Елена Самойлова
Происшествия
Мужчина изнасиловал девушку, с которой познакомился в интернете
Фото: shutterstock

Мужчина познакомился в интернете с девушкой, а при первой встрече изнасиловал. Об этом во вторник, 17 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, 12 мая подозреваемый пригласил в гости девушку, с которой переписывался в социальной сети около года. Когда та пришла в его квартиру на улице 26 Бакинских Комиссаров, он стал ее домогаться, а в ответ на сопротивление жестоко избил. Затем он изнасиловал пострадавшую.

В течение нескольких дней после произошедшего мужчина отправлял ей сообщения с угрозами. Тогда девушка обратилась в полицию.

Вскоре 45-летний подозреваемый был задержан. Следователи приступили к проведению необходимых действий.

Иванова добавила, что в ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, связанная с лишением свободы.

16 мая сообщалось о том, что мужчина избил знакомую, изнасиловал ее и сбежал через окно девятого этажа.

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