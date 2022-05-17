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Дом на 369 квартир построят в Западном Дегунине по реновации

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом на 369 квартир построят в Западном Дегунине по реновации
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков
Россия, Москва, Базовская улица Карта всех событий

Жилой дом на 369 квартир построят в столичном районе Западное Дегунино по программе реновации. Соответствующий проект уже утвержден, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева во вторник, 17 мая.

— В жилой части запроектировано 369 квартир: 207 двухкомнатных, 95 однокомнатных и 67 трехкомнатных. В их числе квартиры, специально оборудованные для маломобильных граждан. Во всех жилых помещениях делается полная внутренняя отделка комфорт-класса и устанавливают необходимую мебель, оборудование и сантехнику, — уточнила Яковлева.

По ее словам, на уровнях цоколя и первого этажа наружные стены дома облицуют клинкерной плиткой. Помимо этого, специалисты используют рельефные фибробетонные панели и окрашенный бетон. Прилежащую территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столичном районе Царицыно до конца мая более 240 семей получат новые квартиры по программе реновации. Примечательно, что более 160 семей приступят к переезду уже 23 мая. Всего в рамках программы реновации в районе расселению подлежит более 140 домов или свыше 36 тысяч человек.

Строительство Жилье Район Западное Дегунино
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