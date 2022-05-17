В подмосковных дворах спилили 75 процентов аварийных деревьев

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

С первого апреля на территории Московской области удалили 1253 аварийно-сухостойных дерева, которые угрожали безопасности людей, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время в регионе продолжается второй этап сезонной опиловки. Специалисты устраняют нависающие ветви, сухостойные деревья, а также деревья с наклоном менее 45 градусов к поверхности земли. Всего в рамках месяца чистоты и благоустройства выявили 1678 деревьев с аварийным углом.

— Опиловка неживых деревьев под аварийным углом наклона, которые относились к «самому высокому приоритету», почти завершена, — отметила руководитель ведомства в ранге министра Светлана Аипова.

Работы первого этапа полностью завершены в Королеве, Химках, Подольске, Серпухове, Красногорске.

Сквер на улице Юности в районе Вешняки на востоке Москвы в этом году приведут в порядок. Об этом в воскресенье, 15 мая, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. При проведении работ по благоустройству будут учтены мнения местных жителей.