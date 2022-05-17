Песков не исключил возможность разблокировки Instagram в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не исключает возможность разблокировки Instagram* на территории Российской Федерации. Об этом он сказал во вторник, 17 мая.
— Честно говоря, я бы этого не исключал, — цитирует официального представителя Кремля ТАСС.
11 марта компания Meta* разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook* и Instagram в отношении российских военных, участвующих в спецоперации на территории Украины.
В начале прошлого месяца Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram в России. А СК России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями компании Meta.
Также стало известно, что россияне смогут пользоваться Facebook и Instagram без риска быть привлеченными к ответственности, несмотря на запрет Meta в России.
29 апреля компания Meta обжаловала решение Московского суда о запрете ее деятельности как экстремистской организации на территории России.
*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.
**Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.
***Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.