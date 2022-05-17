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Песков не исключил возможность разблокировки Instagram в России

Полина Долганова
Общество
Песков не исключил возможность разблокировки Instagram в России
Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не исключает возможность разблокировки Instagram* на территории Российской Федерации. Об этом он сказал во вторник, 17 мая.

— Честно говоря, я бы этого не исключал, — цитирует официального представителя Кремля ТАСС.

11 марта компания Meta* разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook* и Instagram в отношении российских военных, участвующих в спецоперации на территории Украины.

В начале прошлого месяца Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram в России. А СК России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями компании Meta.

Также стало известно, что россияне смогут пользоваться Facebook и Instagram без риска быть привлеченными к ответственности, несмотря на запрет Meta в России.

29 апреля компания Meta обжаловала решение Московского суда о запрете ее деятельности как экстремистской организации на территории России.

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

**Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

***Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.

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