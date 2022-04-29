Meta обжаловала решение суда Москвы о запрете ее деятельности

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Компания Meta* обжаловала решение Московского суда о запрете ее деятельности как экстремистской организации на территории России. Об этом стало известно в пятницу, 29 апреля.

В пресс-службе Тверского суда рассказали, что ранее на решение ведомства заинтересованные лица подали две жалобы, передает ТАСС.

— Компания Meta обратилась с апелляционной жалобой на решение о запрете ее деятельности как экстремистской организации, — говорится в сообщении.

11 марта компания Meta разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook*** и Instagram** в отношении российских военных, участвующих в спецоперации на территории Украины.

В начале прошлого месяца Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram в России. А СК России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями компании Meta.

Также стало известно, что россияне смогут пользоваться Facebook и Instagram без риска быть привлеченными к ответственности, несмотря на запрет Meta в России.

*Meta Platforms Inc. — организация признана в РФ экстремистской.

**Instagram — соцсеть признана в РФ экстремистской.

***Facebook — соцсеть признана в РФ экстремистской.