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Москвичам рассказали, в каких сферах чаще всего ищут сотрудников московские работодатели

Александр Афонин
Город
Москвичам рассказали, в каких сферах чаще всего ищут сотрудников московские работодатели
Фото: https://pixabay.com/ru

Столичные работодатели чаще всего ищут сотрудников в сферах торговли, сервиса, транспорта и логистики. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 17 мая.

Заммэра добавил, что столичный рынок труда на данный момент сохраняет стабильность, а предложения работодателей удовлетворяют спрос на рабочие места.

— На конец апреля в Москве насчитывалось свыше 320 тысяч вакансий, их количество почти в 10 раз превышало число официально зарегистрированных безработных, — сказал он.

Около 20 процентов вакансий относится к оптовой и розничной торговле. Более 14 процентов принадлежат сервисному обслуживанию. В сфере транспорта — свыше 13 процентов предложений. Здесь же замечен максимальный прирост числа вакансий — на 22 процента.

Глава департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов отметил, что конкуренция на рынке труда постепенно увеличивается.

— В отдельных отраслях существует переизбыток кадров, в других — дефицит рабочей силы. Значительнее всего конкуренция выросла в науке и образовании, среди административного персонала и на госслужбе, — сказал он.

По его словам, на данный момент в этих отраслях наблюдается переизбыток соискателей. Он связан со стремлением горожан устроиться на стабильную работу в государственных учреждениях, передает официальный сайт мэра Москвы.

3 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ситуации на столичном рынке труда. По его словам, карьерные консультанты столичной службы занятости готовы оказать соискателям необходимую помощь в подборе вакансий.

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