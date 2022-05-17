Эксперт перечислил причины укрепления рубля

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Рубль укрепляется из-за отсутствия импорта и повышенного спроса на энергоносители, но скоро ситуация может измениться. Об этом сообщил директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Он отметил, что в настоящее время российскую нефть и газ покупают в достаточно больших объемах и активно, так как возможны новые санкционные ограничения в ближайшем будущем. В настоящее время угроза новых санкций удерживает текущие цены на энергоносители на высоких уровнях, передает НСН.

При этом, как отметил эксперт, параллельно происходит снижение темпов экономического роста Китая, происходит повышение ключевых ставок основными Центральными банками. В ближайшее время ожидается снижение потребления энергоресурсов, поэтому рубль может немного потерять и вернуться к прошлым значениям.

Курс доллара поднялся до 63,98 рубля в начале торгов на Московской бирже 17 мая. Сделки по евро сначала тоже совершались выше уровня закрытия предыдущей сессии, но потом рубль укрепился до отметки 65,84 единицы, передает ФАН.

Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, кто уже действительно ведет оплату в рублях и что будет с крупными игроками рынка, которые отказываются от таких расчетов.