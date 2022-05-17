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Дом по реновации на 232 квартиры построят в Восточном Бирюлеве в этом году

Георгий Соланович

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом по реновации на 232 квартиры построят в Восточном Бирюлеве в этом году
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Касимовская, владение 39, корпус 2 Карта всех событий

Жилое здание на 232 квартиры введут в эксплуатацию в столичном районе Бирюлево Восточное по программе реновации в 2022 году. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов во вторник, 17 мая.

По его словам, в трехсекционном доме переменной этажности оборудуют подземный паркинг. Входные группы оформят витражным остеклением. На первом этаже здания разместят колясочную, комнату консьержа, кладовую и почтовые ящики. В подъездах установят лифты грузоподъемностью одна тысяча и 400 килограммов.

Придомовую территорию благоустроят, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в столичном районе Царицыно до конца мая более 240 семей получат новые квартиры по программе реновации. На данный момент в районе идет заселение шести новостроек — туда переезжают жители шестнадцати домов. Еще более 160 семей приступят к переезду уже 23 мая.

Всего в рамках программы реновации в Царицыне расселению подлежит более 140 домов или свыше 36 тысяч человек.

Строительство Жилье Район Бирюлево Восточное
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