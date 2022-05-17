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Финская нефтегазовая компания Gasum отказалась платить России в рублях

Полина Долганова
В мире
Финская нефтегазовая компания Gasum отказалась платить России в рублях
Фото: Pixabay

Финская нефтегазовая компания Gasum не будет платить за поставки голубого топлива из России в рублях. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что представители Gasum приняли решение подать в арбитраж, передает ТАСС.

План покупки газа из РФ, разработанный Европейской комиссией (ЕК), демонстрирует, что Москва и Евросоюз достигли компромисса в вопросе оплаты голубого топлива. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По данным агентства Bloomberg, ЕК подготовила план по оплате российского газа, который даст возможность выполнить условия российского правительства, не нарушая введенные Европейским союзом (ЕС) санкции. Согласно этому плану, западные компании могут открывать валютные счета в «Газпромбанке» (ГПБ) и совершать платежи в европейской и американской валютах.

31 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о продаже энергоресурсов недружественным странам только за рубли.

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