Россия выходит из Совета государств Балтийского моря

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Россия приняла решение выйти из Совета государств Балтийского моря. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что ситуация в организации продолжает деградировать, а страны Европы и НАТО отказываются от диалога на данной площадке.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что западные страны монополизировали Совет государств Балтийского моря и нанесли ущерб интересам России, передает ТАСС.

7 апреля генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. Согласно результатам голосования, за приостановку членства РФ в СПЧ проголосовали 93 делегации, против — 24, воздержались 58. Для принятия резолюции требуется две трети голосов «за» без учета воздержавшихся участников.

Сразу после этого Россия досрочно прекратила свое членство в СПЧ. В МИД РФ обосновали это неправомерностью решения Генассамблеи ООН и политической мотивированностью хода.

10 марта Российская Федерация отказалась участвовать в Совете Европы.