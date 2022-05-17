Сенатор Святенко: Программы профпереподготовки позволяют вывести на рынок труда «невидимые» профессии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Столичные программы профессиональной переподготовки позволяют получить актуальные специализированные навыки. Об этом заявила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко во вторник, 17 мая.

— То, что раньше считалось незначительным фрилансом, хобби, не расценивалось как серьезная занятость, было невидимым, теперь становится полноценной работой, профессией, которая требует специальных навыков и умений, — сказала она.

Святенко добавила, что именно такой курс взяли программы профессиональной подготовки центра «Моя карьера». Они позволяют получить специализированные знания по различным аспектам.

Сенатор отметила, что сейчас наблюдается рост популярности курса «Бабушка и дедушка на час». Многие жители столицы хотят доверить своего ребенка специалисту, который сможет помочь в любой ситуации, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Святенко предложила создавать для летнего отдыха детей быстровозводимые лагеря и кемпинги. По ее словам, это сделает детский отдых доступнее — из-за увеличения количества лагерей и кемпингов логистические трудности при перевозке ребенка сойдут на нет.