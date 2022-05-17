Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сенатор Святенко: Программы профпереподготовки позволяют вывести на рынок труда «невидимые» профессии

Александр Афонин
Город
Сенатор Святенко: Программы профпереподготовки позволяют вывести на рынок труда «невидимые» профессии
Фото: Пресс-служба Совфеда

Столичные программы профессиональной переподготовки позволяют получить актуальные специализированные навыки. Об этом заявила сенатор РФ, представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко во вторник, 17 мая.

— То, что раньше считалось незначительным фрилансом, хобби, не расценивалось как серьезная занятость, было невидимым, теперь становится полноценной работой, профессией, которая требует специальных навыков и умений, — сказала она.

Святенко добавила, что именно такой курс взяли программы профессиональной подготовки центра «Моя карьера». Они позволяют получить специализированные знания по различным аспектам.

Сенатор отметила, что сейчас наблюдается рост популярности курса «Бабушка и дедушка на час». Многие жители столицы хотят доверить своего ребенка специалисту, который сможет помочь в любой ситуации, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого Святенко предложила создавать для летнего отдыха детей быстровозводимые лагеря и кемпинги. По ее словам, это сделает детский отдых доступнее — из-за увеличения количества лагерей и кемпингов логистические трудности при перевозке ребенка сойдут на нет.

Мосгордума российский сенатор Профессии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте