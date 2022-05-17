Сайт сервиса объявлений «Авито» снова стал недоступен для пользователей

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Сбой в работе сервиса объявлений «Авито» вновь произошел во вторник, 17 мая.

При попытке зайти на сайт пользователи видели объявление о том, что он временно недоступен.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе сервиса, сбой носил технический характер.

— Это был краткосрочный эффект на время глобального обновления рубрикатора. Мобильное приложение продолжало работать. Работы коснулись только сайта. Сейчас он полностью доступен для пользователей. Все в порядке, — рассказала представитель «Авито».

Ранее масштабный сбой в работе сайта произошел 14 мая. Желающие попасть на площадку видели ошибку под номером 502. Кроме того, сообщалось о сбоях в работе мобильного приложения Avito. Пользователи не могли создать объявление, а также посмотреть желаемые товары на платформе.

12 мая заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Сбербанк уже на протяжении трех месяцев ведет борьбу с непрерывными кибератаками. По его словам, последняя из атак была успешно отражена, не повлияв на доступность ресурсов банка. Правление финансовой организации уверено в том, что России объявили кибервойну, в которой участвуют свыше 100 тысяч человек.

До этого российский видеохостинг Rutube подвергся «самой мощной кибератаке» за всю историю видеохостинга. Технические специалисты сервиса подтвердили, что третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву.