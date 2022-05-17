Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сайт сервиса объявлений «Авито» снова стал недоступен для пользователей

Лейла Алиева
Общество
Сайт сервиса объявлений «Авито» снова стал недоступен для пользователей
Фото: Pexels

Сбой в работе сервиса объявлений «Авито» вновь произошел во вторник, 17 мая.

При попытке зайти на сайт пользователи видели объявление о том, что он временно недоступен.

Как сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе сервиса, сбой носил технический характер.

— Это был краткосрочный эффект на время глобального обновления рубрикатора. Мобильное приложение продолжало работать. Работы коснулись только сайта. Сейчас он полностью доступен для пользователей. Все в порядке, — рассказала представитель «Авито».

Ранее масштабный сбой в работе сайта произошел 14 мая. Желающие попасть на площадку видели ошибку под номером 502. Кроме того, сообщалось о сбоях в работе мобильного приложения Avito. Пользователи не могли создать объявление, а также посмотреть желаемые товары на платформе.

12 мая заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов заявил, что Сбербанк уже на протяжении трех месяцев ведет борьбу с непрерывными кибератаками. По его словам, последняя из атак была успешно отражена, не повлияв на доступность ресурсов банка. Правление финансовой организации уверено в том, что России объявили кибервойну, в которой участвуют свыше 100 тысяч человек.

До этого российский видеохостинг Rutube подвергся «самой мощной кибератаке» за всю историю видеохостинга. Технические специалисты сервиса подтвердили, что третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву.

хакерские атаки IT-индустрия Интернет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Светит ли Украине Союз европейский

Максим Кононенко
Максим Кононенко

Выжигать самих себя

Павел Красноруцкий
Павел Красноруцкий

Территория молодых талантов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Евроненавидение подсчитало голоса

Герман Клименко
Герман Клименко

Чипы под санкциями: что происходит с российской микроэлектроникой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фантомные боли не покидают поуехавших

Драгана Трифкович
Драгана Трифкович

Расцвет нацизма — закат Европы

Все мнения
О проекте