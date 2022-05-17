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Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Навального

Елена Самойлова
Происшествия
Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Навального
Фото: Пресс-служба Московского городского суда

Московский городской суд отложил рассмотрение жалоб на приговор в отношении Алексея Навального по делу о мошенничестве и неуважении к суду. Об этом стало известно во вторник, 17 мая.

Заседание перенесено на неделю — до 24 мая.

По данным РИА Новости, Навальный самостоятельно попросил о переносе, поскольку не успел ознакомиться с материалами дела и увидеться с родственниками. На данный момент у него есть право раз в три месяца посещать одно длительное свидание. Следующее должно состояться 20 мая.

— Если вы утвердите приговор, то меня этапируют в колонию строгого режима, где прав на свидания еще меньше, и это свидание «сгорит», — цитирует его слова агентство.

В январе прошлого года Алексея Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии. На тот момент, будучи дважды условно осужденным, он находился в розыске за многократное нарушение условий наказания в рамках дела «Ив Роше». В феврале 2021 года суд заменил Навальному условное наказание на реальный срок.

О том, что в отношении Навального возбудили новое уголовное дело, стало известно 3 февраля.

22 марта Алексея Навального приговорили к девяти годам в колонии строгого режима по делу о мошенничестве и неуважительном отношении к суду.

В деле об оскорблении суда гособвинение ссылалось на высказывания блогера: они привели к «необоснованному» падению доверия к судебной инстанции. Более того, обвиняемый, по словам прокурора, никогда не боролся с коррупцией, а лишь пытался дискредитировать правительство.

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