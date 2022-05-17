Три члена правления Сбербанка покинули должности

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Зампреды правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова покидают Сбер. Об этом стало известно во вторник, 17 мая.

— Исполнение их обязанностей будет возложено на первых зампредов банка, — заявили в банке.

Как отметили в пресс-службе финансовой организации, в рамках трансформации модели управления и актуализации стратегии Сбербанка в составе правления произошли определенные изменения. Отмечается, что все три члена правления приняли решение оставить свои должности самостоятельно, передает ТАСС.

12 апреля стало известно, что приложение «Сбербанк онлайн» убрали из App Store из-за антироссийских санкций. Теперь россияне не смогут скачать мобильное приложение банка. По данным пресс-службы Сбербанка, все ранее установленные приложения продолжают работать в штатном режиме. При этом россиянам не рекомендуется удалять приложение, так как скачать его заново будет невозможно.

Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка на территории государства. Помимо этого, Лондон ввел запрет на осуществление инвестиций в России, импорт продуктов черной металлургии РФ и заявил, что полностью избавится от российского угля в конце 2022 года.