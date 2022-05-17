Минобороны опубликовало кадры пресечения украинской контратаки

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Российские военнослужащие пресекли попытку контратаки украинской армии на Запорожском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ во вторник, 17 мая.

— По бронетехнике противника в ходе ее выдвижения и развертывания на рубеже атаки были нанесены удары БПЛА и артиллерийскими подразделениями, после чего огнем из вооружения танков, боевых машин пехоты и с применением современных противотанковых средств предпринятая противником атака была отбита, — заявили в министерстве.

Уточняется, что российские войска сумели во время столкновения уничтожить более 20 украинских танков и 12 боевых машин пехоты (БМП). Кроме того, было уничтожено около 100 украинских боевиков. Видео с попыткой контратаки украинских солдат было опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / Минобороны России

До этого в Минобороны сообщили, что российские войска обнаружили подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты, которые планировали переправиться по наведенной понтонной переправе через реку Северский Донец. Огнем российской артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула.

Успевшая переправиться по понтонам бронетехника противника с экипажами в ходе боя была также уничтожена огнем российских артиллеристов и экипажей боевых машин пехоты.

Российские комплексы ПВО ликвидировали украинский беспилотник и перехватили три ракеты «Точка-У» над островом Змеиный. Кроме того, средства ПВО сбили десять реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое ДНР.