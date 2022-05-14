Минобороны сообщило об уничтожении переправы ВСУ через Северский Донец

Фото: Минобороны РФ

Российские войска обнаружили подразделение ВСУ на боевых машинах пехоты, которые планировали переправиться по наведенной понтонной переправе через реку Северский Донец. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России в субботу, 14 мая.

— Огнем артиллерии понтонная переправа была полностью разрушена и затонула. Успевшая переправиться по понтонам бронетехника противника с экипажами в ходе боя была уничтожена огнем российских артиллеристов и экипажей боевых машин пехоты, — говорится в сообщении.

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При этом часть украинской бронетехники в ходе операции была захвачена российскими войсками, передает Telegram-канал Минобороны.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

До этого сообщалось, что российские комплексы ПВО ликвидировали украинский беспилотник и перехватили три ракеты «Точка-У» над островом Змеиный. Кроме того, средства ПВО сбили десять реактивных снарядов РСЗО «Смерч» в районе Полевое ДНР.

Российские солдаты с 7 мая отбили несколько попыток подразделений ВС Украины захватить остров Змеиный. Атаки на стратегическую территорию были спланированы украинским Генштабом при участии США и Великобритании по приказу президента Владимира Зеленского.