Венгрия проголосует за шестой пакет санкций, если ЕС профинансирует ее энергобезопасность

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Венгрия проголосует за шестой пакет санкций против России, который включает в себя запрет на поставки нефти, если Евросоюз (ЕС) профинансирует ее энергетическую безопасность. Об этом во вторник, 17 мая, сообщила президент Венгрии Каталин Новак журналистам в Варшаве.

— Венгрия с энергетической точки зрения находится в очень сложной ситуации. Мы проголосовали за все прежние пять санкционных пакетов. Я была бы очень благодарна президенту Польши Дуде, если бы он нас поддержал, чтобы мы получили необходимые условия, чтобы Венгрия могла проголосовать за шестой пакет, — заявила Новак.

По ее словам, для суверенитета и энергетической безопасности Венгрии необходимо встать на ноги в области энергетики, а для этого нужны финансы, пишет РИА Новости.

Как отметил президент РФ Владимир Путин, страны Европы игнорируют урон собственной экономики, отказываясь от российских энергоносителей.

До этого из шестого пакета санкций ЕС исключили запрет на перевозку нефти из России. Отмечается, что для введения эмбарго на топливо необходима дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование стран «Большой семерки» (G7).