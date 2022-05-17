Путин: Политика стран ЕС в энергетической сфере является экономическим самоубийством

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 17 мая, во время совещания по вопросам развития нефтяной отрасли назвал «экономическим самоубийством» политику европейских стран в энергетической сфере.

— Очевидно, что вместе с российскими энергоресурсами в другие регионы мира из Европы уйдет и возможность повышения экономической активности. Такое экономическое аутодафе, самоубийство — это, конечно же, внутреннее дело европейских стран, — отметил президент.

Кроме того, Путин добавил, что рост цен на энергоносители может бесповоротно подорвать конкурентоспособность значительной части европейской промышленности.

Также, по его словам, страны Европы ставят задачу отказа от российских энергоносителей, не обращая внимания на урон собственной экономике, пишет ТАСС.

10 мая стало известно, что запрет на транспортировку нефти из России больше не входит в шестой пакет санкций ЕС. Отмечается, что для введения эмбарго на топливо необходима дальнейшая координация на международном уровне, в том числе согласование стран «Большой семерки» (G7).

До этого Греция, Мальта и Кипр поставили под сомнение возможность введения запрета на транспортировку российской нефти в третьи страны. Такое решение, по мнению стран, лишь поможет конкурентам Евросоюза.