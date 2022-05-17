СВР: США привлекают для боевых действий на Украине наемников из ИГ

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США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников боевиков запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство»*. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов.

— По поступающим в Службу внешней разведки сведениям, США активно привлекают для участия в боевых действиях на Украине в качестве наемников даже членов международных террористических организаций, в том числе запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» (ИГ), — отметил Иванов.

По его словам, в апреле при участии американских спецслужб из подконтрольных сирийским курдам тюрем было освобождено около 60 боевиков ИГ в возрасте от 20 до 25 лет, которых отправили в район американской военной базы «Эт-Танф» для прохождения боевого обучения в целях последующей переброски на украинскую территорию, пишет ТАСС.

До этого силы Луганской народной республики (ЛНР) в ходе обследования позиций ВСУ нашли доказательства присутствия в городе Рубежное военных инструкторов из Польши и Соединенных Штатов. Доказательства были обнаружены при обследовании вражеских позиций в районе завода по производству взрывчатки «Заря».

В Чечне заявили о гибели семи наемников из США в Донбассе. Отмечается, что они принимали участие в военных действиях в Донбассе на стороне Украины.

*«Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда.