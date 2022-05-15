В Чечне заявили о гибели семи наемников из США в Донбассе

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Семь граждан США, в том числе уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк, погибли на территории завода «Краситель» в Рубежном. Об этом заявил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов в воскресенье, 15 мая.

Они, как уточняется, принимали участие в военных действиях в Донбассе на стороне Украины. Алаудинов отметил, что в распоряжении чеченских военных имеется паспорт Кларка.

— Он нам, по сути, противостоял на заводе «Краситель», пытался противостоять. Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек, — рассказал он.

По словам помощника главы Чечни, убитые военные оставили после себя документы и оружие, в том числе переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin, передает РИА Новости.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от идеи помочь украинским военным, заблокированным на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Он напомнил главе государства, что «Азов» является нацистским вооруженным формированием, имеющим отношение к «многочисленным убийствам гражданского населения Донбасса». По его словам, бойцы этого подразделения удерживали мирных жителей в подвалах, а также использовали их как живой щит.