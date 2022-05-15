Кадыров призвал Эрдогана не помогать раненым украинским военным с «Азовстали»

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Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказаться от идеи помочь украинским военным, заблокированным на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

— Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Эрдогану: азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания, — сказал политик.

Он напомнил главе государства, что «Азов» является нацистским вооруженным формированием, имеющим отношение к «многочисленным убийствам гражданского населения Донбасса». По его словам, бойцы этого подразделения удерживали мирных жителей в подвалах, а также использовали их как живой щит.

Члены формирования прославились высказываниями, которые оскорбляли «великие исламские ценности» и высмеивали религию, написал Кадыров в Telegram-канале.

До этого первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Турции не стоит портить репутацию, вмешиваясь в ситуацию с эвакуацией украинских националистов с территории мариупольского завода «Азовсталь».

Сенатор назвал Турцию основным российским партнером на Ближнем Востоке. Он отметил, что страна не поддержала санкции против РФ и готова принять летом российских туристов.

14 мая официальный представитель и главный советник президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Турция готова эвакуировать по морю раненых украинских националистов и мирных жителей с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Однако он подчеркнул, что Москва не согласна на это предложение.