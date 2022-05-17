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Расписание ряда поездов Казанского направления МЖД изменится в конце мая

Араз Салехов
Город
Расписание ряда поездов Казанского направления МЖД изменится в конце мая
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Казанское направление Московской железной дороги Карта всех событий

Расписание нескольких поездов Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в конце мая в связи с проведением работ по переключению первого главного пути на станциях Москва–Пассажирская–Казанская. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 2:30 21 мая до 2:30 23 мая, а также с 21:00 28 мая до 4:00 30 мая будет изменено расписание поездов на Казанском направлении ж/д, — говорится в сообщении.

Так, движение части поездов будет отменено, интервалы движения будут увеличены, у большей части поездов будут изменены платформы посадки/высадки пассажиров, а также скорректированы остановки.

В Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» отметили, что данная инициатива необходима для продолжения масштабных работ по строительству соединительного тоннеля для Московских центральных диаметров (МЦД-3) на Казанском вокзале.

Помимо этого, стало известно, что в мае-июне в связи с укладкой бесстыкового пути на двух участках изменится расписание нескольких поездов Рижского направления МЖД. В частности, на участке Благовещенское — Шаховская работы будут проводиться во время 30-часовых технологических «окон» с 11:00 до 17:00 следующего дня 11–12, 14–15, 18–19, 21–22, 25–26, 28–29 мая, а также 1–2, 4–5, 6–7, 9–10 июня. Всего планируется уложить 17,5 километра бесстыкового пути.

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