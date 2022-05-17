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Полянский: Нацисты с «Азовстали» сдались без условий

Лейла Алиева

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Полянский: Нацисты с «Азовстали» сдались без условий
Фото: МИД РФ

Боевики националистического подразделения «Азов», заблокированные на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен без условий. Об этом во вторник, 17 мая, сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Не знал, что в английском языке есть столько способов донести простое сообщение: нацисты из подразделения «Азов» сдались без условий, — отметил он, комментируя публикацию газеты The New York Times о завершении украиной боевой миссии в Мариуполе, где были эвакуированы военные, что ознаменовало окончание боев, пишет ТАСС.

До этого стало известно, что Верховный суд РФ рассмотрит требование Генпрокуратуры о признании украинского батальона «Азов» террористической организацией и запрете его деятельности в России. Судебное заседание назначено на 26 мая.

Временно исполняющий обязанности главы партии ЛДПР Леонид Слуцкий предложил сделать исключение из моратория на смертную казнь для боевиков «Азова» 17 мая. Он отметил, что на руках боевиков «Азова» — кровь женщин и детей, которым стреляли в спины.

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