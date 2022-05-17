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Ряд поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД задерживаются в сторону области

Араз Салехов
Город
Ряд поездов на МЦД-2 и Курском направлении МЖД задерживаются в сторону области
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр Карта всех событий

Ряд поездов на Московских центральных диаметрах (МЦД-2) и Курском направлении Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в сторону области по техническим причинам. Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На D2 и Курском направлении по техническим причинам в пути задерживаются несколько поездов в сторону области. Вместе с МЖД вводим их в график. Пожалуйста, следите за объявлениями, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Также стало известно, что с субботы, 21 мая, ряд маршрутов трамваев перестанет ходить между станциями метро «Авиамоторная», «Площадь Ильича» и Абельмановской Заставой. Ограничения коснутся маршрутов № 38, 43, 45, 46. При этом движение трамвая № 12 разделят на два маршрута: № 12 — от 16-й Парковой улицы до метро «Авиамоторная», № 40 — от МЦК Угрешская до Октябрьского трамвайного депо.

Помимо этого, расписание нескольких поездов Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится в мае–июне. Это произойдет в связи с укладкой бесстыкового пути на двух участках.

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