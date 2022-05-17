Мантуров: в России летом появятся товары, ввезенные по параллельному импорт

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В ближайшее время в России первые потребительские товары, ввезенные по параллельному импорту. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров во вторник, 17 мая.

— Я не могу отвечать вам за конкретную номенклатуру, но, думаю, примерно через месяц, — заявил он.

По словам министра, новые процедуры не означают развитие челночества. Введение этого механизма поставок принималось на основе запросов самого бизнеса, чтобы не прерывать производственные циклы. Кроме того, сейчас ведутся переговоры о возобновлении поставок с косметическими брендами, передает ТАСС.

До этого депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что в России следует ввести мониторинг цен на продукцию вернувшихся в страну западных компаний. Он также добавил, что импортозамещение дало сильный импульс развития для многих отечественных компаний: они увеличили свои мощности, стали выпускать новую продукцию.

Депутат Мосгордумы Людмила Гусева заявила, что увеличение объемов промышленного производства показывает положительную тенденцию темпов импортозамещения. По ее словам, в столице последние два месяца разрабатываются и запускаются антикризисные меры для поддержки экономики.