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Мантуров рассказал, как Renault передала завод московским властям

Евгений Белоусов
Общество
Мантуров рассказал, как Renault передала завод московским властям
Фото: Пресс-служба Совфеда

Французская Renault передала московский завод властям Москвы за символическую плату без возможности выкупа. Однако это не является национализацией. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров во вторник, 17 мая.

— Национализация — это когда государство принимает в одностороннем порядке решение забрать актив в государственную собственность. Это решение было согласовано самой же компанией Renault, — объяснил министр.

По его словам, несмотря на чисто символическую плату, передача завода все равно остается сделкой, передает РИА Новости.

В понедельник, 16 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что московский завод «Рено» переходит на баланс города. На предприятии возобновят выпуск машин под брендом «Москвич», а потом и электромобилей. Директором предприятия стал Дмитрий Пронин, до этого он занимал должность замглавы столичного департамента транспорта.

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак рассказал, что автомобиль Renault Duster в России может производиться «АвтоВАЗом» под брендом Lada.

Renault Денис Мантуров Минпромторг РФ
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