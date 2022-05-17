Мантуров рассказал, как Renault передала завод московским властям

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Французская Renault передала московский завод властям Москвы за символическую плату без возможности выкупа. Однако это не является национализацией. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров во вторник, 17 мая.

— Национализация — это когда государство принимает в одностороннем порядке решение забрать актив в государственную собственность. Это решение было согласовано самой же компанией Renault, — объяснил министр.

По его словам, несмотря на чисто символическую плату, передача завода все равно остается сделкой, передает РИА Новости.

В понедельник, 16 мая, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что московский завод «Рено» переходит на баланс города. На предприятии возобновят выпуск машин под брендом «Москвич», а потом и электромобилей. Директором предприятия стал Дмитрий Пронин, до этого он занимал должность замглавы столичного департамента транспорта.

Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак рассказал, что автомобиль Renault Duster в России может производиться «АвтоВАЗом» под брендом Lada.