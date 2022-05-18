Названо место, которое Россия занимает в рейтинге стран по размеру пенсий

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При сравнении размеров пенсий в разных странах используется два подхода — один корректный, другой не очень. Об этом сообщил врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов.

Он отметил, что некорректным является сравнение абсолютных размеров пенсий. Для этого среднюю пенсию в национальной валюте той или иной страны переводят в рубли по текущему курсу. Однако это не отражает разницу в реальной стоимости жизни, считает эксперт.

— Вспомните тот же пресловутый «индекс бигмака», наглядно демонстрирующий разницу в ценах котлеты с булочкой в разных странах мира, — пояснил Кузнецов.

Второй подход подразумевает сравнение пенсий в сопоставлении со средними заработными платами в стране. Он более корректный, так как учитывает снижение уровня дохода человека с учетом уровня жизни. В России пенсия покрывает 29 процентов зарплаты, по этому показателю страна занимает 22-е место в мировом рейтинге, сообщает агентство «Прайм».

Топ-5 по данному показателю выглядит так: Греция — 68 процентов; Кувейт — 58 процентов; Япония и Объединенные Арабские Эмираты — 57 процентов; Канада — 55 процентов; Израиль — 51 процент.

Названа дата следующей индексации страховой пенсии в России. Профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова уточнила, что точный размер индексации пока неизвестен.